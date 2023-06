Andora, l'emozione di cavalcare le moto d'acqua della polizia per i ragazzi della Fondazione Sacra Famiglia

Le moto d’acqua del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, utilizzate quotidianamente per garantire il controllo del litorale, sono state protagoniste questa mattina ad Andora regalando un’occasione di divertimento agli ospiti dalla Fondazione Sacra Famiglia e ai bagnanti presenti nello stabilimento Porto.

Un appuntamento che si svolge puntuale ogni anno, organizzato dall’Associazione Bagni Marini di Andora.

Le “volanti del mare”, le due moto d’acqua in dotazione al Commissariato della Polizia di Stato di Alassio, hanno fatto spola fra la riva e il mare aperto, portando per un breve giro, decine di ragazzi della Fondazione Sacra Famiglia accompagnati da famigliari e dagli assistenti dell’istituto dove passano il loro soggiorno estivo. Tantissimo l’entusiasmo e naturalmente la curiosità per i mezzi e gli uomini in divisa sulla spiaggia, che con grande disponibilità hanno raccontato ai presenti il servizio reso con le moto acquatiche.

“Siamo sempre a disposizione dei cittadini e ben felici di poter regalare qualche ora di divertimento agli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia - ha dichiarato il dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, dottor Andrea Frumento - Vedere gli occhi di questi giovani pieni di entusiasmo e di gioia è davvero una grande soddisfazione per noi e per quanti hanno cooperato per la realizzazione di questa giornata”.

Alla presenza del sindaco di Andora, Mauro Demichelis, del consigliere comunale Marco Giordano, del direttore della Fondazione Sacra Famiglia di Andora Albino Accame, il presidente dell’Associazione Bagni Marini di Andora, Massimo Galleano ha consegnato in dono un defibrillatore al dirigente del Commissariato dottor Andrea Frumento.

“Speriamo naturalmente che non debba essere utilizzato - ha dichiarato Massimo Galleano - Ma è un segno di gratitudine verso il loro lavoro, verso quanto fa la Polizia di Stato per garantire la sicurezza del litorale e dei cittadini”.

Parole di elogio sono state espresse dal sindaco Demichelis: “Grazie agli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Alassio per i momenti di serenità regalati questa mattina. Le moto d'acqua strumento di vigilanza per la sicurezza sul litorale sono divenuti per qualche ora strumenti di divertimento. Un evento che si rinnova ogni anno grazie alla sensibilità dell'Associazione Bagni Marini di Andora”.