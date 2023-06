Asfalti nel finalese: la Provincia stanzia 365mila euro per la messa in sicurezza su Sp27 e Sp490

A guardarne le attuali condizioni non si direbbe, eppure le strade provinciali numero 27 e 490 sono tra le più trafficate dell'intero comprensorio Finalese, risentendo in particolare dello sviluppo del turismo outdoor della zona.

Una situazione che da tempo porta alla costante sollevazione di critiche da parte dei residenti che ogni giorno devono transitare su di esse trovando cunette laterali letteralmente invase da terra e che quindi, in caso di pioggia, causano diversi allagamenti, curve dove spesso sono presenti ingenti quantitativi di pericolosa ghiaia e soprattutto un asfalto in più punti deteriorato che la stessa Provincia definisce "al limite della percorribilità ai fini della sicurezza del traffico veicolare". Per questo l'ente gestore delle tratte, effettuerà un investimento da 365mila euro.

Il progetto approvato da Palazzo Nervi con decreto del presidente Olivieri lo scorso 23 giugno prevede interventi di manutenzione straordinaria per "il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante interventi di rifacimento, opere di consolidamento di sostegno della piattaforma stradale e di ripristino della pavimentazione stradale".

A essere coinvolti saranno i comuni di Finale Ligure, Orco Feglino, Tovo S. Giacomo e Magliolo segnatamente con interventi di asfaltatura dei tratti maggiormente ammalorati "in modo da ripristinarne le condizioni di sicurezza".