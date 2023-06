Celle, lanciata una petizione per richiedere una spiaggia con l'accesso ai cani

Dopo la richiesta di realizzare delle aree canine, a Celle arriva anche la proposta di creare una spiaggia per gli amici a quattro zampe nel comune cellese.

È stata infatti lanciata una petizione su Change.org con un appello all'amministrazione comunale.

"A Celle Ligure manca una spiaggia in cui ci sia concesso l'accesso ai cani. Sono in tanti i turisti del luogo che vorrebbero portare il loro compagno a 4 zampe in spiaggia, ma per farlo devono recarsi in altri paesi limitrofi, perché a Celle una spiaggia con accesso consentito ai cani non c'è - viene spiegato nella petizione - Sarebbe bello e giusto garantire ai turisti la possibilità di portare i loro amici a 4 zampe al mare, ma nel vero senso della parola, non per lasciarli chiusi in casa ad aspettare i loro padroni al ritorno da una bella giornata in spiaggia".

Al momento sarebbe state raccolte poco più di 100 firme.

