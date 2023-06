Dall'aumento dei controlli alla sensibilizzazione per prevenire degrado e disagio: sottoscritto il nuovo "Patto di sicurezza" per Albenga

Riguarderà la sicurezza urbana nel suo più ampio senso, passando dal contrasto dello spaccio di stupefacenti alla gestione di eventi di particolare richiamo di pubblico, ma anche altri aspetti della quotidianità dei cittadini, quali il disagio giovanili e la violenza di genere, il patto sottoscritto nella mattinata odierna tra Prefettura di Savona e Comune di Albenga.

Un documento in sedici pagine che sancisce con sette articoli, riguardanti ognuno una specifica tematica, le misure da intraprendere al momento nei prossimi due anni per "il miglioramento della sicurezza percepita dai cittadini, ricorrendo ad interventi mirati per la diffusione della legalità e a strategie di contrasto alla malamovida e al degrado urbano".

Il documento è definito dai firmatari "frutto di una proficua collaborazione tra Prefettura e Amministrazione comunale", e proprio per questo prevede, anche grazie all'istituzione di una cabina di regia comune, di realizzare progettualità integrate in aree di intervento "ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità" con un interscambio tra le varie entità in gioco "più intenso ed efficace" riguardante "notizie, dati ed analisi relative alla sicurezza della comunità locale" nel rispetto della privacy.

Il protocollo prevede, inoltre, l’impegno a realizzare, in collaborazione con le Forze di polizia, un’aggiornata mappatura dei sistemi tecnologici di controllo presenti nel territorio comunale, con lo scopo di valutare un eventuale ampliamento della videosorveglianza in aree urbane che ne sono attualmente sprovviste o che risentono di particolari criticità.

La condivisione del patto riguarderà anche progetti di prevenzione, soprattutto trai più giovani, e contrasto al disagio giovanile e alla violenza domestica e di genere.

Nel primo caso l'impegno è quindi di "promuovere iniziative in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le formazioni sociali, le rappresentanze dell’impresa, del lavoro e dell’associazionismo" per acquisire una "più ampia conoscenza delle esigenze avvertite dalle diverse categorie sociali ed economiche". Saranno quindi organizzati, a cura del comando di Polizia locale, una serie di incontri con gli alunni delle scuole secondarie per parlare degli effetti negativi dell'uso di alcool e droghe.

Con le scuole si affronterà anche il tema del bullismo cercando di infondere nei giovani "nuove sensibilità" circa l'uso del loro tempo libero. Per questo, la strada indicata nel documento è quella della cittadinanza attiva e "l’allestimento e la fruizione di spazi destinati allo svolgimento di attività sportive e culturali".

Un occhio anche alla gestione della malamovida e al degrado e al disturbo ai residenti che essa può comportare. Un elevato livello dei servizi di vigilanza svolti dalle Forze di polizia e dalla polizia locale e un maggior controllo anche presso i locali stessi (siano essi di spettacolo, pubblici esercizi o attività economiche in genere) è la via indicata dal patto. Ovviamente con un'intensificazione nei periodi di maggior afflusso di persone.

Si punterà anche sulla sensibilizzazione contro l'abusivismo commerciale e il caporalato, che pure nell'albenganese colpisce lavoratori sia italiani che stranieri.

Un ampio, come detto, impegno nel contrasto al degrado che impegnerà l'Amministrazione comunale "nell’ambito delle proprie attribuzioni", impiegando anche l'uso di strumenti contingibili e urgenti come apposite ordinanze in una lunga serie di campi (dalla criminalità predatoria all'abuso di alcool, dallo sfruttamento della prostituzione all'abusivismo commerciale, dallo spaccio di droga a comportamenti che limitino l'accesso libero ad alcune aree).

Da parte sua, e attraverso i mezzi a disposizione, la Prefettura si occuperà della mappatura dei sistemi di controllo tecnologico nel territorio comunale albenganese, dell'aggiornamento del Piano Coordinato di Controllo del Territorio, dell'organizzazione di servizi di polizia di prossimità e di alcune operazioni comunemente definite nel gergo tecnico ad "alto impatto".

Inoltre, promuoverà la vigilanza stradale coordinata tra le forze di polizia e la polizia locale (coinvolte in iniziative di aggiornamento professionale congiunto) per prevenire incidenti dovuti a stati di alterazione dei conducenti.

Tra i vari articoli del piano, come già detto, si tenterà di contrastare la violenza di genere e quella domestica. In questo caso Comune e Prefettura promuoveranno attività per aumentare la conoscenza dei mezzi di protezione previsti dalla legge per le vittime con iniziative pubbliche.

La mattinata quindi, oltre alla firma del patto, è stata l'occasione per un esame aggiornato dello stato dell'arte della situazione sicurezza nel centro ingauno. Il Comandante provinciale dei Carabinieri al riguardo ha sottolineato l’efficacia dei dispositivi di prevenzione generale e di controllo del territorio attuati finora dai militari dell’Arma che hanno consentito una serie di arresti di soggetti che, con le loro condotte, avevano creato quello che viene definito allarme sociale.

Il sindaco Tomatis ha così ringraziato le Forze di polizia per il loro impegno quotidiano e per gli altri risultati conseguiti, auspicando il mantenimento di una forte attenzione in luoghi sensibili del centro cittadino ove potrebbero ripetersi interferenze e azioni di disturbo alla quieta convivenza da parte di soggetti già noti alle Forze dell’ordine.

Il Prefetto Gullotti ha invece dato rassicurazione all’Amministratore che proseguiranno i servizi mirati anche a carattere interforze volti a rafforzare il controllo del territorio in stretto raccordo con la Polizia locale.

In tale contesto sarà anche incrementato il ricorso alle misure introdotte dai predetti “pacchetti sicurezza” che prevedono l’adozione di provvedimenti di allontanamento (DACUR) da parte del Questore sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Polizia locale.