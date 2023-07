Servizi pubblici, nel savonese mancano 1200 lavoratori. Pasa (Cgil): "Nel silenzio più assordante delle istituzioni"

Mancano 1200 lavoratori nel savonese, di cui 500 nel comparto scuola e circa 700 nella sanità e in altre categorie.

Questa la situazione che si riscontra nel savonese nei servizi pubblici e questo è stato il focus principale sul quale si è concentrata l'assemblea della Cgil Savona al Palarocca Legino alla presenza di circa 200 delegati delle categorie.

"Sul territorio i servizi pubblici continuano ad essere depotenziati, drammaticamente chiusi e privatizzati - spiega Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona - i posti che mancano non sono solo nella sanità, ma anche in Prefettura, Questura, ufficio delle dogane, Asl, Inail vigili del fuoco e scuola. 1200 lavoratrici e lavoratori che mancano all'appello nel silenzio più assordante delle istituzioni locali. Nè il presidente della Provincia, nè gli amministratori locali su questo sono attenti, non ci resta che farlo noi con i nostri delegati e lo faremo nelle prossime settimane, vorremmo coinvolgere infatti le associazioni, la società civile e tutte le comunità".

Il segretario della camera del lavoro savonese ha inoltre ricordato che esiste un forte rischio di chiusura di due uffici Inps a Carcare e a Finale Ligure.

Tutti temi che verranno trattati in un incontro il prossimo 4 luglio con il Prefetto Enrico Gullotti.

"Pretendiamo risposte da parte di tutti questi enti perchè davvero c'è il rischio che la sanità sia il punto di non ritorno ma tantissimi altri servizi pubblici fondamentali" conclude Pasa.