Regolamento del campo nomadi, il Tar dà ragione alla ex giunta Caprioglio

Il Tar della Liguria boccia il ricorso contro il Regolamento del campo nomadi che era stato approvato dalla giunta Caprioglio e aveva dato luogo allo sgombero di alcune baracche abusive. Il ricorso era stato presentato dalle famiglie del campo nomadi e da A.N.P.I. – Comitato provinciale di Savona, A.R.C.I.- Comitato territoriale di Savona, Comunità San Benedetto al Porto APS e Associazione Mediterranea Saving Humans APS.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso bocciando tutte le obiezioni rilevate dai ricorrenti non ritenendo che nessuno degli elementi riportati nel ricorso dimostrasse che ci fossero dei comportamenti lesivi per le famiglie Sinti e per gli altri ricorrenti. Nel ricorso erano stati messi in rilievo la destinazione temporanea del campo nomadi, la riduzione della sua capienza da 80 a 32 persone e il fatto che il Comune volesse interrompere il servizio dell'acqua potabile (che il Comune ha ritenuto decisione del gestore mentre per lo sgombero delle famiglie il Tar ricorda che erano stati messi a disposizione degli alloggi).

Il ricorso riteneva poi illegittime le incombenze a carico delle famiglie Sinti, come la manutenzione dell'area che ritenevano fosse di competenza del Comune. Respinto anche il concetto di nomadismo della famiglie che di fatto è residente alla Fontanassa da alcuni decenni, fatto considerato un elemento di integrazione dai giudici. I Ricorrenti dovranno pagare le spese di giudizio per 2.000 euro.

"Non abbiamo mai avuto dubbi – dice Maurizio Scaramuzza ex assessore della giunta Caprioglio e ora consigliere comunale- . Era evidente che il regolamento adottato non fosse lesivo nei confronti di nessuno. Oggi arriva la conferma che il Comune di Savona ha agito correttamente. Ora tocca a questa giunta continuare su questa strada. Siamo a fine giugno e, secondo quanto riferito dall'assessore Viaggi, entro il 30 giugno, cioè domani, sarebbe stata trovata una soluzione. Ci chiediamo se siano stati fatti passi in avanti o se questa amministrazione continua a prorogare senza agire".