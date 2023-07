L'assessore regionale Scajola in visita a Toirano, il Comune in prima linea per gli interventi di rigenerazione urbana (FOTO)

"L’Amministrazione comunale con le risorse di bilancio, negli scorsi mesi, ha avviato importanti interventi di rigenerazione urbana, vedi il restyling di Via Mainero, il recupero dell’edificio ex agricola, queste, opere in corso di realizzazione ed il prossimo intervento, programmato per settembre 2023, in Loc. Certosa; tuttavia, questa mattina il Sindaco Giuseppe De Fezza e gli amministratori comunali hanno sottoposto a Regione Liguria un progetto esecutivo di rigenerazione urbana che interesserà tutto il Centro storico, nello specifico: la ripavimentazione di Via Braida, l’ammodernamento di tutto l’arredo urbano comunale compresa l’illuminazione pubblica, il recupero dei lavatoi storici (Ponte Medievale e Certosa); il progetto consentirà al Comune di Toirano di partecipare al bando di rigenerazione urbana promosso da Regione Liguria" ha aggiunto il primo cittadino.