Finale, il cinema ritorna... in spiaggia. Quattro serate di proiezioni nella spiaggia "dei Bianchi"

Una nuova iniziativa si appresta ad animare le serate d'estate dei più giovani, e non solo, a Finale Ligure dove la Compagnia di San Pietro, in collaborazione con i Bagni Marini e il patrocinio del Comune, presenta con orgoglio la prima edizione di "FILMALMARE".

Con uno schermo posizionato in riva al mare nella spiaggia "dei Bianchi" (antistante a piazzale Buraggi), gli spettatori avranno l'opportunità di immergersi in quattro serate di film durante le serate estive che spaziano da avventure animate a commedie mmusicali. Tutte scelte tramite il fil rouge del mare e della spiaggia

La serata inaugurale, prevista per il 12 luglio, presenterà il film d'animazione "Oceania", una storia ambientata nel mondo dell'Oceano Pacifico. Il 26 luglio, gli spettatori potranno scatenarsi con "Mamma Mia", l'entusiasmante commedia musicale che celebra la magia delle canzoni degli ABBA. Il 9 agosto, invece, ecco "Shark Tale", il film d'animazione che racconta la storia di un pesce che sogna di diventare un eroe. Infine, il 23 agosto, i fan potranno trascorrere una serata piacevole con "Le vacanze del piccolo Nicolas", che racconta le divertenti avventure di un gruppo di bambini durante le vacanze estive.

Le serate di FILMALMARE saranno organizzate presso la spiaggia libera dei Bianchi, situata antistante piazzale Buraggi, lungo il suggestivo Lungomare Migliorini. L'accesso agli spettacoli è gratuito per tutti gli spettatori, che sono invitati a portare con sé un asciugamano per godere appieno della magia del cinema in riva al mare. L'inizio delle proiezioni è fissato per le 21:30 e le serate termineranno alle 23:30.