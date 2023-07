Madre con bimbo avvicinata da malintenzionati, messi in fuga dall'intervento dei presenti

Momenti concitati nella mattinata odierna a Finale Ligure, sul lungomare Migliorini non lontano dalla caserma della Guardia di Finanza, dove un gruppetto di malintenzionati è stato messo in fuga dall'intervento di una persona presente nelle vicinanze.

Secondo quanto ricostruito, una donna che si trovava in compagnia del proprio figlioletto, sentendosi braccata da alcune persone che sembravano avere intenzioni tutt'altro che buone, ha lanciato l'allarme attirando l'attenzione dei presenti nella zona. Uno di essi è intervenuto e le persone si sono così dileguate.

L'episodio non è passato inosservato, tanto che è scattato immediato il tamtam sui social network, non senza la preoccupazione di diversi finalesi per una vicenda che è stata segnalata alle Forze dell'Ordine.