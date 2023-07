Chiosco-bar sugli scogli del molo a Celle, il sindaco non ci sta: "Turba l'estetica dello spazio"

La Conferenza dei Servizi dà il nulla osta per la realizzazione di un chiosco-bar su una pedana sugi scogli sul molo di Celle Ligure ma i cittadini e il sindaco non ci stanno.

Lo stabilimento balneare Pappaciann'a, tramite la società Genova Service Srl, ne aveva fatto richiesta, così come la creazione di un altro prefabbricato davanti all'ingresso della cucina, ed è stato dato l'assenso da parte di tutte le amministrazione coinvolte.

E' stata inoltre rilasciata dal servizio pianificazione urbanistica e territoriale – commercio e attività produttive comunale anche l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere "a condizione che la struttura adiacente al molo non abbia l’apertura verso l’area pubblica ma sia tamponata con la stessa finitura prevista per il manufatto e a condizione che i manufatti siano rimossi al termine della stagione estiva".

L'impatto visivo però sarebbe la causa che avrebbe fatto insorgere sia diversi cellesi contrari alla realizzazione che la stessa prima cittadina Caterina Mordeglia.

"Non siamo presenti come amministrazione nella commissione edilizia in quanto politici, ma avremo voluto esprimere la nostra opinione - ha detto il sindaco - anche se sarà presente solo per questi tre mesi estivi. Non condivido la scelta".

"Ho chiesto agli uffici di provvedere a rendere chiara la norma per trovare una soluzione, per far sì che se ci saranno altre richieste di questo tipo non vengano accettate. La norma è stata interpretata male" continua la prima cittadina cellese.