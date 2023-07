Nuove telecamere per la lettura targhe a Savona e Albissola

Il ministero dell'Interno ha approvato un progetto presentato dai due Comuni e finanziato per 140.193 euro. I due Comuni integreranno la spesa per 39.806 euro ciascuno per runa spesa complessiva di 180.000 euro. Il progetto prevede l’installazione telecamere di lettura targhe, dispiegati su alcune delle principali strade di accesso ai centri cittadini. L’obiettivo è quello di realizzare un sistema di videosorveglianza integrato, con nuove telecamere che si vanno ad aggiungere a quelle già esistenti, che permetterà di evidenziare e anomalie come mezzi rubati, sprovvisti di copertura assicurativa o revisione etc.

Le nuove telecamere saranno messe a Savona in Nostra Signora del Monte, via fratelli Grondona, al Santuario, in via Tagliate. Ad Albissola Marina saranno sistemate in viale Faraggiana, corso Bigliati e in alcuni varchi per l'Aurelia. “Il ministero degli interni ci ha comunicato di avere approvato e di finanzia reil progetto – spiega l'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali – le telecamere per lettura targhe saranno posizionate ai varchi di ingresso e uscita della città”. Con le nuove telecamere la municipale e le forze dell'ordine avranno ulteriori strumenti per il controllo del territorio.

Ora che il Comune ha ottenuto l'approvazione del progetto dovrà avviare l'iter per aggiudicare l'acquisto e l'installazione delle videocamere. “Il sistema sarà a disposizione della polizia municipale- dice il comandante Igor Aloi- e si basa sul modulo Scntt- Sistema Centralizzato Nazionale Transitie Targhe” del Ministero dell’Interno volta a fare confluire tutti i transiti rilevati da telecamera di lettura targhe verso il centro elaborazione , che potrà essere consultato da tutte le forze dell'ordine”.