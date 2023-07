Il 15 luglio ritorna a Savona "No mozziconi allo Scaletto"

Nell'ambito del programma di Assonautica “Proteggiamo il mare – estate 2023” sabato 15 luglio si svolgerà una raccolta di mozziconi sulla spiaggia dello Scaletto dei Pescatori alle Fornaci.

L’evento, patrocinato dal comune di Savona, è organizzato da Assonautica in collaborazione con l’associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”. Lo scorso anno, sulla stessa spiaggia, erano stati raccolti circa 5000 mozziconi.

Quello dell’inquinamento del mare provocato dai mozziconi e dei danni che gli stessi causano all’ecosistema marino, è un problema gravissimo ma molto sottovalutato. Lentamente se ne sta prendendo atto ma non è semplice far perdere ai fumatori l’abitudine ormai radicata di buttare i mozziconi a terra. La maggior parte di loro non sa che prima o poi, attraverso tombini e canali di scolo, quei mozziconi finiranno in mare ed i pesci li scambieranno per cibo.

Assonautica ha in corso da anni una campagna contro l'abbandono dei mozziconi, con raccolte effettuate sulle spiagge e nei centri cittadini, didattica nelle scuole, installazione di bottiglie-portacenere e di messaggistica educativa.

Si spera che “No mozziconi allo Scaletto” (titolo della manifestazione) possa vedere la partecipazione non solo dei soci di Assonautica ma anche dei Savonesi.

Assonautica conta soprattutto sulla partecipazione dei bambini in quanto sono loro che dovranno crescere con la consapevolezza che ognuno di noi deve partecipare attivamente alla salvaguardia dell'ambiente marino, a prescindere dall'età.

Per la raccolta sono necessari i guanti, si consiglia il retino oppure la pinza. Se amate il mare unitevi a noi! Vi aspettiamo sabato 15 luglio alle ore 9 a Savona, Scaletto dei Pescatori in Corso Vittorio Veneto.