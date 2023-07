Dirigenti scolastici, conferme per il Comprensivo II e il Della Rovere a Savona, cambi all'Albenga II e nel nuovo polo di Finale

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha così disposto che dal primo di settembre Marietta Squillante continuerà a dirigere l'Istituto Comprensivo IV Savona Marconi, cosi come Monica Carretto che rimarrà al Liceo Giuliano Della Rovere.

"Dal mese di settembre sarò il nuovo dirigente del neonato maxi Polo scolastico di Finale Ligure, che unirà Liceo Scientifico, Liguistico e delle Scienze Umane (Issel) con Servizi Alberghieri e Ipsia (Migliorini). Una grande sfida, che onorerò al meglio delle mie possibilità e al netto delle mie reali capacità - ha detto Scarampi - La scuola è un'organizzazione complessa a legami deboli, è noto; se questi legami non possiamo farli diventare forti, di certo possiamo renderli significativi. Con intelligenza emotiva, per dirla con Goleman, e con il lavoro di squadra. Lascerò Vado Ligure, che resterà sempre la mia prima scuola e certe emozioni non si sciolgono; forse dovrò lasciare anche Sassello - si vedrà - ma l'ho già detto e scritto: un Paese ci vuole, lo scriveva Pavese, anche quando rischi d'andartene via, perché sai che c'è qualcosa di tuo che comunque resterà lì ad aspettarti".