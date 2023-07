Albenga pronta per un tuffo nel medioevo: al via la quattro giorni di Palio Storico

Con tanta magia, sano spirito di competizione ed entusiasmo, il meraviglioso centro storico della Città delle Torri questa sera (20 luglio) dalle 19.30 torna nel 1227 con il Palio Storico di Albenga e si fermerà nel tempo fino a domenica sera, 23 luglio, con i quattro Quartieri (Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria e San Siro) che si sfideranno in varie competizioni per la conquista del “Palio”.

Perché il 1227? È l’anno in cui il Vicario Imperiale Tommaso I di Savoia giunse ad Albenga per dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova.

Rievocazione storica, animazione e spettacoli, taberne aperte e Palio tra i quartieri della città: il Palio Storico di Albenga, giunto alla sua 13esima edizione, è l’evento più atteso dell’anno, che non manca mai di divertire e stupire.

I Quartieri: San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia si sfideranno nelle gare del “Palio”, tiro con l’arco, la famiglia medievale, il tiro alla fune e il neonato gioco della sassaiola, e nella gara della “Storicità” che vedrà gli stessi battersi sui differenti allestimenti e mestieri rievocati. Esistono due realtà distinte: la classifica delle gare del “Palio” (i quattro giochi) e la classifica della gara “Storicità”. Il vincitore assoluto della gara “Storicità”, ossia il Quartiere più premiato sommando i punteggi delle quattro categorie in gara, riceverà il nuovo premio “Peirano” offerto dal main sponsor Peirano Bevande.

Grandi spettacoli di giulleria, musica e fuoco nelle vie e piazze del centro storico. La piazza principale, Piazza San Michele, ospita per le quattro sere le gare del Palio dei Quartieri alternati da momenti di animazione e musica e, nella seconda parte delle serate di venerdì 21 e sabato 22 luglio, due spettacoli teatrali molto suggestivi a cura dell’Associazione culturale La Duecentesca.

Accompagnano le quattro serate gli artisti: Sonagli di Tagatam, Compagnia del Coniglio, Milfo Lo Buffon Giullare e Leo Gobbo, Pyroetnico, Il Paggio dei Clerici Vagantes, Il mondo delle Ali, Pierpaolo Pederzini, Ianna Tampé, i Tamburini del Podestà, gli artisti e rievocatori dell’Associazione Culturale La Duecentesca.

Molte le aree allestite. Dalla Piazza dei Leoni, con il mercato storico rievocato e curato dai Rievocatori Ingauni, alla piazza IV Novembre e Via Enrico d’Aste che ospita le banchi storici e bancarelle a tema con mercanti e artigiani medievali provenienti da tutta Italia con angoli dedicati alla didattica e laboratori.

Torna anche il “Palio dei bambini” con giochi e allestimenti dedicati in Piazza del Popolo presso l’accampamento degli Ospitalieri (Caffè "Ai Giardinetti”), dove per le quattro serate famiglie e bambini possono godere di uno spazio a loro interamente dedicato. Novità, sempre dedicata ai bambini e alle famiglie, i laboratori creativi a cura di Linda Castiglione dove, ogni giorno dalle ore 18, è possibile cimentarsi in abili artisti/costruttori e vestire i panni di principesse o cavalieri.

Tantissime e variegate anche le offerte culinarie presenti, dai ristoranti e bar del centro, alle taberne straordinarie, all’area food truck all’esterno delle mura (in gallery l’elenco completo).

I QUARTIERI

Il Palio Storico di Albenga nasce come una sfida tra i quattro quartieri in cui era ed è diviso il centro storico albenganese, e oggi ha preso il nome di “Palio Storico di Albenga”.

San Giovanni o Torlata a nord-ovest, prende il nome dal Battistero o chiesa di San Giovanni.

San Siro comprende la parte sud occidentale della città e prende il nome da una chiesetta oggi scomparsa, dedicata al vescovo genovese Siro.

Sant'Eulalia comprende la parte sud orientale del centro antico e prende il nome da una chiesetta oggi scomparsa, ricordata dalla via Sant’Eulalia.

Santa Maria comprende la parte nord orientale della città e prende il nome dall’antica chiesa medievale, ricostruita nel Seicento, di Santa Maria in Fontibus, dalla sorgente che si trova sotto l’altar maggiore.

I GIOCHI DEL PALIO

Tiro con l’Arco

Con arco e freccia in scontri diretti si deve centrare, regolando potenza e velocità, il bersaglio. Si terrà nel cortile delle scuole di Piazza Paccini. A partire dalle ore 18.00 gli arcieri dei Luporum Filii saranno a disposizione del pubblico con il loro banco didattico e per far provare gli archi.

Tiro alla Fune

Gioco di origine contadina che vede contrapposte due squadre composte da 5 giocatori, che si sfidano in una gara di forza. Scatena il tifo più acceso sia tra le squadre che tra i spettatori.

La famiglia medievale va in guerra…

a cavallo torna il gioco della famiglia con l’aggiunta del “cavallo”. La squadra sarà composta da 4 persone: 1 ragazzino, 1 donna e 2 uomini (1 farà il padre, l’altro sarà il cavallo). Dopo che la donna e il ragazzino gli avranno consegnato la spada e l’elmo, il padre dovrà correre alla stalla, salire in groppa al cavallo e andare verso l’area di guerra, colpire lo scudo del nemico con un fendente e tagliare il traguardo. La sua missione non verrà ultimata finchè non arriverà al traguardo con tutti gli oggetti.

Abbatti le torri

Novità di quest’anno sarà questo gioco donato da viaggiatori di ritorno dal Nord Europa. Scopo del gioco è di abbattere tutte le torri dei quartieri avversari e per ultima, la grande torre di difesa. A sfidarsi saranno squadre composte da 4 giocatori: 2 lanciatori, 1 stratega e il capitano del quartiere. Un gioco di strategia e precisione che terrà giocatori e pubblico con il fiato sospeso fino al lancio dell’ultimo “ariete”.

LE NOVITÀ NEI QUARTIERI

QUARTIERE SAN SIRO (in Piazza San Domenico)

Una “micro industria“ medievale legata alla lavorazione delle pelli. Un laboratorio di conciatura in cantina al chiuso con annessa una parte all’aperto più scenica e dimostrativa. All’interno del chiostro un antico mercato. Il Quartiere inoltre, venerdì, sabato e domenica, ospiterà i falconieri del Mondo nelle Ali, dove sarà possibile vedere da vicino rapaci diurni e notturni.

QUARTIERE SAN GIOVANNI (in Piazza dei Leoni)

Un "momento rievocativo" nel quale diverse figure interagiscono tra di loro ricreando ciò che potrebbe essere stata una scena di vita quotidiana del XIII secolo e in particolare verrà ricostruito la bottega e i banchi dedicati alla vendita della cera.

QUARTIERE SANTA MARIA (in Piazza dei Leoni)

Uno spaccato di vita quotidiana con “La Mescita del Vino”. Velari storici sotto cui verrà ricostruita l’antica Bottega del Vino. Verranno mostrate quali bevande erano consumate e arricchivano le tavole medioevali. Il Quartiere sarà allestito con botti, viti e accessori inerenti al mestiere scelto, la bottega del Bottaio.

QUARTIERE SANT’EULALIA (in Piazza Trincheri)

Un “antico mercato”, banchi espositivi e il mestiere del Cartaio, la produzione della carta, dalla pasta di stracci, dando vita ad una piccola cartiera.

L’intento è quello di creare un “percorso logico” di rievocazione, facilmente comprensibile al pubblico, coinvolgente e di soddisfazione reciproca “figuranti-spettatori”.

GRAN BANCHETTO MEDIEVALE LUNEDI 24

Grande chiusura, lunedì sera 24 luglio, con il Gran Banchetto Medievale in Piazza Trincheri in collaborazione con 8Food. Una vera cena con menù dedicato dove si potrà rivivere l’atmosfera di corte comodamente seduti con spettacoli unici che accompagneranno tutta la serata. I biglietti sono in vendita sul sito www.rievocatoriingauni.it, presso il ristorante 8Food (Piazza Trincheri), il Caffè letterario Ai Giardinetti (Piazza del Popolo) e Silvana Idee Per La Casa (via medaglie d’oro 85).

INFORMAZIONI E ORGANIZZAZIONE

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili: sul sito www.paliostoricoalbenga.it e www.rievocatoriingauni.it e www.scoprialbenga.it e sui canali social ufficiali @paliostoricoalbenga (Facebook – Instagram – TikTok).

Il “Palio Storico di Albenga” è organizzato dal Comune di Albenga, dall’A.P.S. Rievocatori Ingauni, Quartiere San Giovanni, Quartiere San Siro, Quartiere Sant’Eulalia e Quartiere Santa Maria, Mway Communication & Events e il Caffè Letterario Ai Giardinetti.

In gallery il programma completo e la mappa con le taberne, locande e osterie