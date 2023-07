"Un Libro per l'Estate", a Finale le riflessioni sulla giustizia ascoltando Faber

C'è, nella storia della musica italiana, quella che quasi si lascia ascoltare poesia, un concetto del quale sono in un tal senso intrise le canzoni di Fabrizio De André: quello della giustizia.

Questo l'argomento al centro dell'ultimo libro dell'avvocato penalista genovese, specialista in criminologia clinica nonché tra i fondatori del servizio di tutela legale a supporto di enti di assistenza ARS (Avvocati in rete per il sociale), Raffaele Caruso, dal titolo "Alla stazione successiva. La giustizia, ascoltando De Andrè" (edito da San Paolo Edizioni).

L'appuntamento è fissato stasera, 21 luglio, alle ore 21 in piazza San Giovanni Battista a Finalmarina, all'interno della rassegna letteraria "Un Libro per l'Estate" organizzata dall'Associazione CentoFiori.

Attraverso una serie di canzoni del cantautore genovese, l’autore riflette sulla “giustizia": uno degli elementi essenziali nel percorso creativo del grande poeta e musicista. Nella prima parte egli sceglie tredici canzoni sull’argomento, che analizza in profondità attingendo anche ad esperienze personali e professionali. Raccolti gli spunti che emergono da questa lettura, vengono poi passate in rassegna tutte le altre composizioni in cui Faber tratta, con diverse sfumature, i temi della colpa, del diritto, del giudizio e dell’autorità.

L’avvincente analisi conduce all’individuazione di un pensiero coerente: partendo dall’umano tipico dell’universo dei protagonisti da lui creati, De André, anche nel solco della critica ad ogni potere, delinea una giustizia che aspira ai tratti della misericordia.

Una giustizia che nasce nel cuore dei "servi disobbedienti alle leggi del branco", come li chiama De André in "Smisurata Preghiera", e può diventare il parametro di un nuovo approccio anche per la pratica dei Tribunali, delle carceri, dei percorsi di nuova vita di chi riconosce la propria aspirazione a rinascere.