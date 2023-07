Albissola, via all'installazione di due nuovi punti luce led in via Respighi (FOTO)

Dallo scorso 21 luglio sono iniziati i lavori per la messa in funzione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio di Via Respighi ad Albissola Marina.

La via, traversa di collegamento tra Via Puccini e Via del Forte, da sempre è priva di impianto di illuminazione pubblica per cui la strada risulta buia e alcuni residenti della zona hanno chiesto all'amministrazione se fosse possibile intervenire mediante l'installazione di nuovi punti luce.

Le lavorazioni prevedono l'installazione di due nuovi punti luce a led compresa l'esecuzione di canalizzazione su asfalto e relativi ripristini; una sospensione aerea a led, con il relativo rifacimento delle derivazioni alla dorsale esistente, posizionata all'incirca all'inizio della strada nei pressi dell'incrocio con Via Puccini; la posa in opera di un nuovo lampione con armatura a led per illuminare la strada anche verso il lato opposto all'altezza dell'incrocio con Via del Forte.

"Un altro impegno doverosamente mantenuto e colgo l'occasione anche questa volta per scusarmi dei disagi che questo cantiere causerà inevitabilmente ai residenti della zona fino alla fine dei lavori" spiega Luigi Silvestro, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici.