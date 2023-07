Miagolava disperato perché non riusciva a scendere. Vigili del fuoco mobilitati nella tarda mattinata odierna a Pietra Ligure.

L'allarme è stato lanciato in via San Francesco per un gattino rimasto intrappolato su un albero, pare da alcuni giorni. L'operazione di salvataggio ha richiesto l'intervento da parte dell'autogrù.