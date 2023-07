Savona, Orsi attacca il presidente del Consiglio Comunale "tuteli il consiglio"

L'attacco è arrivato dal capogruppo di PensieroLibero.zero e riguarda la proposta deliberativa consiliare degli emendamenti al regolamento sulla tassa di soggiorno di cui si discute oggi in commissione. Orsi ha segnalato al presidente del consiglio Franco Lirosi il poco tempo a disposizione dei consiglieri per studiare le pratiche per la commissione di oggi e per il consiglio del 31 luglio.

“Dal 3 di luglio giace presso la segreteria, e quindi pendente agli atti, una richiesta di delibera di iniziativa dei consiglieri comunali, atto abbastanza anomalo che non succede quasi mai – ha detto Orsi - .Trovo inammissibile che dal 3 luglio questa pratica venga assegnata alla commissione competente nella data del 20 luglio, insieme altre cinque pratiche di cui tre di bilancio, per andare in commissione nella data del 24 luglio con 200 pagine e tre giorni per prepararle, compresi sabato e domenica”. Il presidente del Consiglio Lirosi ha spiegato di avere “le mani legate”a causa dei tempi condizionati dalle attività di giunta. “Non ho avuto minima possibilità di scelta perché la giunta è il giovedì, ha detto Lirosi - martedì convoco il consiglio e deve essere entro luglio”.

Orsi, però, non ha accettato la risposta del presidente del Consiglio ed ha replicato ancora più duramente. “Non è che il consiglio comunale deve essere schiavo della giunta. Il consiglio comunale ha il suo ruolo e il presidente, cosa che dirò anche al presidente di commissione, ha obbligo di tutelare soprattutto i consiglieri comunali, non la giunta”.