Aurelia Bis, incontro tra i sindaci e Anas: chiesto di risolvere alcune criticità tra cantiere e città

Un incontro a Palazzo Sisto con il Commissario di Anas Matteo Castiglioni, i sindaci di Savona Marco Russo, Albissola Marina Gianluca Nasuti e Albisola Superiore Maurizio Garbarini con al centro l'Aurelia Bis.

Alla riunione erano presenti anche la struttura tecnica del Commissario Castiglioni, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e i funzionari della Regione Liguria.

Obiettivo dell'incontro, che i sindaci hanno giudicato “molto positivo”, era mettere in campo le misure finalizzate ad armonizzare le attività di cantiere con le esigenze delle città.

È stato concordato di tenere un contatto stretto e continuo durante tutto il periodo del cantiere e quindi si terrà un appuntamento periodico fra i tecnici per le informazioni del caso.

Il primo appuntamento è già stato fissato per i primi di settembre.

I sindaci hanno chiesto anche di risolvere una serie di criticità attinenti delle interferenze tra il cantiere e la città e in più di esaminare alcuni adeguamenti progettuali.

“Savona – spiega il sindaco Russo – ha rappresentato le criticità che attengono alla zona di Miramare, (innesto con l'Aurelia storica, la viabilità in via Turati e il raccordo tra il quartiere di Valloria e l'Aurelia), alla zona di La Rusca e allo svincolo di Corso Ricci . Inoltre abbiamo rappresentato anche al Commissario la necessità affrontare al più presto il tema del secondo svincolo a Levante”.

“Per Albissola Marina – dice il sindaco Nasuti - abbiamo riproposto il tema dello stralcio della rampa con contestuale realizzazione di un diverso collegamento dell'imbocco dell'Aurelia Bis con la viabilità comunale come già prospettato in passato agli enti da Anas e la situazione della zona di via Ines Negri, dove devono essere obbligatoriamente realizzate le mitigazioni ambientali a suo tempo proposte. Speriamo sia la volta buona”.

“Albisola Superiore – dice il sindaco Garbarini - ribadisce la necessità di confrontarsi tecnicamente su aspetti progettuali di opere fondamentali quali il collegamento al casello autostradale e le opere di collegamento tra Albisola Superiore e Albissola Marina".