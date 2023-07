Carcare, il cantiere di via Abba torna a vivere: partiti i lavori per il ripristino della viabilità (FOTO)

Via Abba, dopo mesi di fermo assoluto, il cantiere è tornato a vivere. In questi giorni infatti, sono partiti i lavori per il ripristino della viabilità.

Come noto i lavori di via Abba sono stati al centro di un acceso scontro politico, con l'aggiunta del periodo elettorale a riscaldare ulteriormente gli animi. Osteggiato fin dal primo momento dal gruppo di opposizione, capeggiato dallo stesso Mirri, il progetto messo in cantiere dalla precedente amministrazione De Vecchi era stato presentato come un intervento di messa in sicurezza del fiume Bormida.

Una volta eletto sindaco, lo scorso mese di maggio, Mirri era partito spron battuto, promettendo una soluzione al problema. All'assemblea pubblica dello scorso 22 giugno aveva dichiarato: "Si tratta di un progetto scellerato. Stiamo lavorando per trovare una soluzione. I lavori sono fermi a causa dei mancati pagamenti. L'amministrazione De Vecchi ha aperto più lotti creando una situazione ingestibile. Il comune di Carcare non si poteva permettere, causa scarsa liquidità, di portare avanti contemporaneamente più progetti".