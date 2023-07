La mostra "Fiammiferi", talenti artistici savonesi under 30 da scoprire

Un progetto innovativo sta per prendere vita a Savona, dando spazio e visibilità a giovani talenti del territorio nell'ambito dell'arte e della cultura. L'intento della mostra "Fiammiferi", dal 31 luglio al 18 agosto presso lo spazio espositivo del Palazzo Vescovile di Savona, è sensibilizzare il pubblico sui giovani talenti artistici originari del territorio che, per scelta o per necessità, hanno trovato la propria realizzazione lontano da casa.

La mostra, patrocinata dal comune di Savona, è stata ideata da Teresa Raineri nell’ambito del progetto di tesi “Fiammiferi". Esposizione di artistə under 30 del territorio savonese”, discussa presso l'Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova a indirizzo Progettazione Artistica per l'Impresa, con la partecipazione e il sostegno dell’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro nel ruolo di corelatrice.

“Questa idea – spiega Teresa Raineri - nasce dalla volontà di dare voce a diverse necessità espresse dagli under 30 del territorio savonese che fanno arte. Ma c'è anche un altro obiettivo: favorire la crescita culturale del territorio attraverso la scoperta delle creative e dei creativi da parte della cittadinanza”. “Nella provincia più anziana d'Italia – commenta l'Assessore Negro - è una bella dimostrazione di vivacità artistica interamente targata under 30. La tesi "fiammiferi" ci interroga e ci stimola alla riflessione e lo fa attraverso l'arte e lo stile serio, ma allo stesso tempo colorato e gioioso dei ragazzi. Grazie Teresa Raineri!”.

La mostra, dunque, mette in luce talenti inesplorati e valorizza la molteplicità di espressioni creative che si inseriscono nel panorama attuale dell’arte contemporanea attraverso numerose discipline - graphic design, illustrazione, ceramica, fotografia, fashion design e videomaking. A diversi livelli, artiste e artisti radicano l’ispirazione nel territorio savonese, e la riversano in nuovi spazi che ecletticamente attraversano.

“Questo appuntamento – dice ancora Raineri – è un'occasione per artisti e artiste di riprendersi gli spazi che non è stato possibile attraversare, con le loro individualità. Quello che si propone al pubblico non è un'esperienza ordinaria, ma uno scontro scomodo, veritiero e senza veli, atto a sorprendere”.

L'inaugurazione della mostra è il 31 luglio a partire dalle ore 17. Per la realizzazione di questo progetto sono stati selezionati i seguenti 15 artisti tramite una call aperta sui canali social, garantendo una partecipazione aperta e inclusiva: Niccolò Uzzauto, Alessandro Merlo, Marco Simonetta, Chiara Cortese, Riccardo Cerulli, Alma Vassallo, Damiano Bassi, Giulia Fondacaro, Luca Tesi, Rachele Demarchi, Alessandro Corneglio, Cecilia Repetto, Simone Paccini, Benedetta Repetto e Christian Benzo.

Per ulteriori informazioni e richieste di interviste, si prega di contattare l’ufficio stampa della mostra "Fiammiferi". E-mail: fiammiferi.cultura@gmail.com Numero di telefono (Teresa): 3459322924 (Alessandro): 3461455744. La mostra è stata resa possibile grazie al contributo di Profumeria Delle Piane, Farmacia di Legino, 2123 Laboratorio Lievitati, Cantine di Colombo.