Spettacolo nel cielo di agosto con la doppia Superluna, aspettando le stelle cadenti

Non solo stelle cadenti. Oltre alla magica notte di San Lorenzo, il cielo d’agosto sarà palcoscenico di un altro spettacolo astronomico. È la Superluna dello Storione, che si innalzerà nel firmamento dall'imbrunire di oggi, martedì 1° agosto.

E non è finita qui, perché l'ultimo giorno di agosto, giovedì 31, avremo un'altra Superluna. Proprio così: si chiama Luna Blu, perché è la seconda all'interno di uno stesso mese.

Curiosità sulla Luna Blu

Blue Moon è un nome tradizionale dato alla tredicesima Luna piena che si verifica in un anno solare. La Luna Blu è stata vista e registrata per la prima volta nel 1883. Appare blu nelle sue sfumature per il movimento delle nuvole di polvere causate da eruzioni vulcaniche o incendi boschivi sulla Terra. È un evento raro che si verifica solo ogni due o tre anni, da qui la frase popolare "una volta ogni Luna Blu".

Riti legati alla Luna piena di agosto

In molte culture, la Luna piena ha un grande significato, simboleggiando cambiamento, trasformazione e nuovi inizi. La Superluna della Luna Blu è considerata un momento potente per prendere decisioni, rilasciare energia negativa e foriero di abbondanza.

I nomi della Luna piena di agosto

Nel nord America la Luna piena di agosto è chiamata dello Storione. Si pensa che siano state le tribù di pescatori a darle questo nome, perchè lo storione dei Grandi Laghi era più facile da catturare in questo periodo. Era conosciuta dai nativi anche come Red Moon, Luna Rossa, in quanto, permanendo più a lungo nelle fasce basse dell'atmosfera, appare rossastra in agosto. Essendo il periodo del raccolto era nominata pure Green Corn Moon, Luna del Mais Verde e Grain Moon, Luna del Grano. Le tribù dei nativi americani vedevano la Luna piena dello Storione come un periodo di raccolto abbondante, perciò la soprannominavano Luna piena dei Frutti, Luna delle Bacche Nere o più semplicemente la Luna di quando tutte le cose maturano. Inoltre, in questo mese si raccoglievano le erbe medicinali. In Cina, la Luna piena dello Storione è conosciuta come la Luna dei Fantasmi affamati, le persone accendono lanterne e le fanno galleggiare su laghi, fiumi e piscine, al fine di fornire luce alle anime perdute per ritrovare la strada verso l'aldilà. È anche una festa durante la quale gli agricoltori pregano i loro antenati per il buon raccolto.

Cos'è la Superluna

Il termine Superluna non è ufficiale e non ha una particolare valenza astronomica. Fa però riferimento ad una definizione dell'astrologo Richard Nolle risalente al 1979, secondo cui si può parlare di Luna super quando raggiunge almeno il 90% del suo massimo perigeo possibile (il punto della sua orbita più vicino alla Terra). Insomma, la Luna illuminerà il cielo d'agosto in un modo che apparirà più intenso del solito e vale davvero la pena queste sere alzare gli occhi e godersi questo piccolo regalo della natura.