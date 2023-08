Stefano Conti nel savonese per presentare il suo nuovo libro: "L’equazione perfetta"

Stefano Conti torna in libreria con un nuovo titolo destinato a sicuri successi: "L’equazione perfetta".

L’atteso romanzo vede protagonista uno degli oggetti più affascinanti e misteriosi di tutti i tempi: l’occhio di Horus. Da un lato, una classe di adolescenti con le loro illusioni e aspettative sognanti; dall’altro, il mondo degli adulti, costellato dalle delusioni e i sogni infranti della vita vissuta.

In gita scolastica in Liguria, la classe I B di un liceo torinese, scopre, casualmente, il corpo senza vita del docente, che stringeva tra le mani uno degli amuleti più potenti del mondo: l’occhio di Horus. Quasi sollevati per la dipartita del prof, decidono di scoprire cosa si nasconde dietro quella morte e con essa i misteri legati all’antico amuleto.

A 3 anni dall’uscita del suo ultimo romanzo, Stefano Conti torna con un romanzo corale offrendo una nuova prospettiva sull’eterna contrapposizione tra adolescenti e adulti.

Stefano Conti è uno storico e scrittore, ex professore di Storia Romana dell’Università di Siena e dopo 3 anni torna in libreria con un nuovo romanzo, molto amato in Liguria.

È attualmente impegnato in un tour promozionale in giro per l'Italia e sarà nei prossimi giorni in 4 località della provincia di Savona per i firmacopie: 5 e 6 agosto, libreria Mondadori di Varazze; 7 e 8 agosto, libreria L'Acchiappasogni di Pietra Ligure; 9 e 10 agosto, libreria Assolibro di Spotorno; 11 agosto, libreria Squilibri di Andora.