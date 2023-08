Al Gaslini il pietrese Seba Gravina di Videociecato e mamma Shadia con la piccola Nicole: "E' un'immensa famiglia"

Nella giornata di venerdì, l'ospedale pediatrico Gaslini ha ricevuto la visita di due ospiti d’eccezione: si tratta di due influencer, Shadia e il pietrese Seba Gravina di Videociecato, entrambi non vedenti, diventati da poco genitori della piccola Nicole.

La bimba è nata prematura dall’amore della coppia, che ha iniziato il proprio cammino insieme durante l’adolescenza e, da allora, non si è più separata. “Un percorso di vita difficile ma affrontato con coraggio e con un pizzico di ironia quotidiana” scrive l’ospedale pediatrico in un post dedicato alla famiglia.

“Venerdì sono venuti a trovarci in ospedale, portando anche molta leggerezza e ironia. E ci hanno anche tenuto a salutare e a ringraziare il Gaslini, specialmente dottori e infermieri che li ‘hanno fatti sentire dei figli’, come detto da loro, che considerano il Gaslini come una ‘immensa famiglia’”.

“In reparto si sono dimostrati genitori attenti e premurosi - continua il post condiviso sui social dell’ospedale -. La bimba ha avuto in dono il latte di una mamma anonima perché Shadia non ne aveva, grazie alla Banca del latte. In settimana si porteranno la bimba a casa e potranno iniziare il percorso importante e bellissimo di essere genitori. E hanno dimostrato di non avere paura di nulla.

Vedere tutta insieme questa famiglia fa pensare al coraggio vero e puro di due ragazzi che hanno dato alla luce, proprio il caso di dirlo, una nuova meravigliosa vita. E il Gaslini sarà sempre una parte di famiglia nel percorso di Nicole” conclude l’ospedale. Nel video, condiviso sui social dall'ospedale Gaslini, le immagini della coppia.