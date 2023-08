Maltempo, allerta gialla venerdì 4 agosto: temporali dal centro al ponente e nell'interno, mare molto mosso

Sarà un venerdì 4 agosto all'insegna del maltempo. E' stata infatti diramata nella tarda mattinata odierna l'allerta meteo gialla nei settori dal ponente al centro e in tutto l'interno nei bacini medio e piccoli, dalle ore 10 alle ore 17, a causa di possibili temporali e forti venti. A questi si aggiungerà, nei settori A e C il rischio di mareggiate.

Secondo le previsioni diramate da Arpal, nella giornata di oggi (giovedì 3 agosto, ndr) alcune precipitazioni potrebbero interessare il settore C del levante con carattere di rovescio o temporale moderato, dal pomeriggio. Tutta la regione sarà invece dovrebbe essere battuta da forti venti meridionali fino a 60 km/h e rafficati sui capi di A e sui rilievi in generale, più localmente sulla costa di B e C. Mare molto mosso, localmente agitato al largo per onda corta di libeccio.

L'arrivo di una saccatura con aria fredda in quota determinerà invece, per la giornata di domani, condizioni di spiccata instabilità dalla tarda mattinata con rovesci e temporali sparsi più probabili su Centro-Ponente. Alta probabilità di temporali forti su ABDE, localmente associati a grandine e colpi di vento.

Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su B e C, generale rotazione dai quadranti settentrionali dal pomeriggio a partire da Ponente. Mare molto mosso per onda di libeccio in allungamento la sera.

Miglioramenti previsti invece per la giornata di sabato 5 agosto, con una residua instabilità nella notte a metà col venerdì e con fenomeni più probabili in mare aperto. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali in graduale attenuazione nel corso della giornata e successiva rotazione dai quadranti occidentali. Mare ancora localmente molto mosso per onda lunga di libeccio su C.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.