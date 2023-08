Spaccio di droga, base logistica scoperta nel centro di Savona: un arresto

Prosegue senza sosta l’attività dei carabinieri della Compagnia di Savona finalizzata al monitoraggio della criminalità sul territorio. L'operazione ha come obiettivo il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone più sensibili della città, nonché nei vari comuni della riviera, dove sono stati ulteriormente intensificati i servizi di controllo, anche con l’impiego di militari in abiti civili.

Nel corso di uno specifico servizio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato un uomo di origine straniera per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Da alcuni giorni i militari avevano avuto notizia di insoliti e continui movimenti di persone sconosciute, in diversi orari del giorno e della notte, nei pressi di un’abitazione in una centralissima via di Savona.

Durante i mirati servizi di osservazione, i carabinieri hanno avuto conferma della segnalazione verificando che durante la giornata, l'uomo saliva più volte in casa, situata nelle immediate vicinanze, scendendo poco dopo nuovamente in strada per ricominciare gli incontri.

Nella giornata di ieri gli investigatori hanno deciso di effettuare il blitz: dopo aver documentato una cessione di stupefacente, hanno fermato lo spacciatore che nell'immediatezza è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. La successiva perquisizione all'interno dell'abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 27 grammi di cocaina, oltre 1.600 euro in contanti, materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente e diversi telefoni cellulari, presumibilmente utilizzati per l’attività di spaccio.

A seguito delle operazioni svolte, l'arrestato è stato accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa attività conferma l’attenzione dell’Arma di Savona alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire forme di disagio e contribuire al mantenimento del decoro urbano anche nelle aree più sensibili della città.

L’attività antidroga dell’Arma locale rientra nella più ampia pianificazione dei servizi predisposta dal Comando Provinciale dei carabinieri di Savona per garantire la legalità nei luoghi pubblici più frequentati nelle serate estive.