Albisola Superiore, dal Pnrr oltre mezzo milione per l’efficientamento energetico del municipio

Oltre mezzo milione di euro di finanziamenti dal Pnrr per l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare comunale del Comune di Albisola Superiore.

Lo annuncia l'Amministrazione Garbarini riportando come la cifra sarà impiegata per la realizzazione del cappotto termico e il ripristino della decorazione pittorica del Palazzo comunale (463mila euro), la sostituzione infissi (190mila euro) e l'installazione e montaggio di nuove persiane (82mila euro).

I finanziamenti si aggiungono a quelli già ottenuti per intraprendere i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport “A. Besio” e per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’Istituto Comprensivo “F. De Andrè”, del valore di 550mila euro appartenenti all’avviso di bando del PNRR per interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico.

L’Amministrazione comunale è stata impegnata sin dall’inizio dell’erogazione dei fondi trasmessi dall’UE nell’ambito del programma Next Generation EUe, nel corso degli ultimi mesi, ha monitorato gli avvisi dei bandi e finanziamenti del PNRR in via di pubblicazione da parte del Governo italiano al fine di poter intercettare opportunità, in diversi ambiti tematici, e ottenere risorse da investire sul territorio.

"La Giunta comunale, nelle sedute di fine 2022 e inizio 2023, ha approvato sia nuovi progetti da candidare agli avvisi del Pnrr, sia piani esecutivi di attuazione di quelli approvati e finanziati" ricordano dal Comune.

"Tra i quasi 4 milioni di euro, cifra a cui ammonta la somma dei finanziamenti totali approvati (progetti che riguardano, a più livelli, ambiti importanti come l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza di edifici pubblici e la riqualificazione di impianti sportivi, nuove infrastrutture o l’ampliamento di edifici scolastici e sviluppo di azioni volte all’intensificazione della transizione digitale dell’Ente) - aggiungono - è pervenuto il decreto ministeriale di assegnazione del contributo anno 2023 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici e del territorio (art. 1 comma 139 della legge n. 145/2018) per un totale di 735mila euro".

Dichiara l’Assessore al Bilancio Sara Brizzo: “In questo periodo storico dove lo strumento del PNRR rappresenta un’ opportunità irripetibile, la ricerca di bandi e finanziamenti, e l’impegno a redigere progetti da poter candidare allo scopo di reperire risorse economiche per dare vita a importanti operazioni per la nostra città, è un dovere per chi amministra ma, nel nostro caso, si pone in linea con il nostro mandato politico che, già nel programma elettorale, riportava la volontà di ricerca di fondi pubblici o privati, nazionali o europei, per sviluppare nuove progettualità. Anche durante il periodo emergenziale della pandemia, l’Amministrazione, insieme agli uffici comunali, ha lavorato alacremente al fine di predisporre progetti da poter candidare alle prime opportunità idonee per ottenere finanziamenti e contributi per importanti interventi, non solo sul territorio, ma anche sul patrimonio immobiliare comunale”.

“Tengo a riconoscere e rinnovare i ringraziamenti agli uffici e ai professionisti che hanno contribuito alla redazione dei progetti, per il grande lavoro svolto e l’impegno profuso con la finalità di rispettare le scadenze dei bandi e di unirsi agli indirizzi politici e programmatici della nostra Amministrazione comunale, non solo di arricchire l’offerta formativa e sportiva della città per i più piccoli, gli studenti e gli sportivi, o di nuove infrastrutture importanti per il territorio, come nel caso del ponte di Galò ad Ellera con riferimento ai finanziamenti PNRR già ottenuti, ma pensando anche a riqualificare e a migliorare l’edificio dove lavora il personale comunale, casa di tutti i cittadini, perché è risaputo che un ambiente sano ed efficientato, favorisce una ancora maggiore produttività oltre che, in questo particolare periodo storico, un risparmio energetico”, conclude l’Assessore Brizzo.