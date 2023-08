Savona, spazientiti i residenti delle case Arte di via Bruzzone e via Minuto: "Ci diano delle spiegazioni" (FOTO)

Le spese condominiali, la gestione delle pulizie, la presenza di scarafaggi e topi nelle cantine, muffa sui muri nelle abitazioni e negli androni dei palazzi e schiamazzi.

Queste alcune delle criticità esposte nella serata di ieri dai residenti dei palazzi Arte di via Bruzzone e via Minuto in un incontro pubblico con Livio Di Tullio, segretario del Sunia (la principale organizzazione sindacale degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica).

"I problemi vanno dai più piccoli ai più grossi. La Regione Liguria manda pochi soldi ad Arte e quindi determinati lavori non li riescono a fare - ha detto Di Tullio - Le case popolari sono vuote e non vengono riassegnate e a cascata si vengono a creare una serie di problemi. Stiamo cercando di raccogliere tutte le segnalazioni e per l'autunno a Genova vogliamo mettere insieme le persone e organizzare una manifestazione di protesta”.

Sulle spese condominiali ci sarebbero alcune criticità che l'agenzia territoriale per l'edilizia sta cercando di risolvere.

"Stanno cercando di mettere a posto una situazione molto complessa, ci sarà infatti un rientro in Arte delle gestioni delle spese condominiali che erano in capo a gestioni private che in molti casi non sono gestite al meglio" puntualizza il segretario Sunia.

"Ci hanno messo le termovalvole che non servono a nulla, hanno preso delle decisioni inutili" spiega una residente.

"Paghiamo 100 al mese di condominio e non abbiamo risultati - ha detto una donna, residente da 40 anni in via Bruzzone - voglio sapere dove vanno a finire i miei soldi. Ci diano delle spiegazioni. Non abbiamo neanche gli estintori e le chiavi di emergenza".

Nelle due vie è stato segnalato anche il problema degli schiamazzi notturni.

"Fino alle 3 del mattino giocano a pallone e ascoltano la musica con il volume altissimo. Abbiamo segnalato al comune e alle forze dell'ordine ma non interviene mai nessuno" puntualizza una residente di via Minuto che si è lamentata anche degli arbusti piantati da un condomino che causano la presenza massiccia di diversi insetti.