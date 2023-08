Tpl Linea, incontro tra l'rsu e l'azienda: centrali sempre le criticità sull'organico e le manutenzioni

Si è svolto nella giornata di ieri nella sede di Tpl Linea il secondo incontro tra la rsu aziendale e la rappresentanza aziendale.

Al centro le problematiche contenute nelle procedure di raffreddamento con la parte aziendale che ha proposto di discutere le criticità riguardanti gli organici, il riconoscimento delle competenze contenute nell’accordo del 4 giugno del 1982 e le difficoltà sulla pianificazione delle manutenzioni alla presenza delle segreterie provinciali.

"Si è concordato di aumentare la dotazione fiduciaria in modo volontario per gli autisti ad un massimo di 150 biglietti e di consentire il ritiro presso l’ufficio movimento di biglietti per la vendita a bordo nei giorni festivi - spiegano dall'rsu - L’ufficio Movimento inoltrerà a breve alla RSU i turni invernali per consentire di presentare proposte e richieste di miglioramenti da valutare con tutti i lavoratori".

I delegati della rsu al termine dell’incontro hanno richiesto un incontro il prossimo 10 agosto tra l'rsu, le segreterie sindacali e l'azienda con lo scopo di proseguire la trattativa sui punti delle procedure di raffreddamento, rimanendo necessario trovare applicazione alle intese raggiunte con gli enti proprietari.