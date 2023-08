Savona, la giunta approva il progetto per la pulizia di griglie e tombini

I lavori prevedono un investimento di 50.000 euro per quest'anno e 50.000 per il prossimo e riguarderanno in particolare la pulizia delle caditoie stradali (circa 1.500 ), dei griglioni stradali ( e delle griglie pedonali da effettuarsi nella prossima stagione autunnale, oltre ad eventuali interventi che si rendessero necessari a seguito di eventuali alluvionali o specifiche esigenze dell’amministrazione comunale.

Lavori di fondamentale importanza in vista delle piogge autunnali. Nel suo piano d'intervento Palazzo Sisto prevede anche il noleggio di un autospurgo nel caso in cui dovessero esserci problemi sul sistema fognario.