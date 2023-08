Savona, minaccia clienti e commessi del fast food con un paio di forbici: arrestato

Il quartiere è costantemente oggetto di massima attenzione e le Volanti sono spesso in zona, nell'ambito del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, intensificati in questo periodo estivo. Gli agenti così sono potuti intervenire immediatamente sul luogo, individuando il ragazzo mentre cercava di allontanarsi con diversi sacchetti di cibo prelevati da un vicino fast food.

Il giovane, una volta accompagnato in Questura per le operazioni di identificazione, è stato trovato in possesso di un paio di forbici. Da una serie di accertamenti incrociati, mediante la visione delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze dei presenti al momento del fatto, si è potuto accertare che l’uomo ha utilizzato le stesse forbici per minacciare avventori e commessi del fast food al fine di farsi consegnare le merce, fuggendo subito dopo. L’uomo è stato quindi bloccato dopo una breve fuga in via Cimarosa. L’arrestato è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.