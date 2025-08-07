Incidente mortale sull'A1, indagato per omicidio stradale camionista savonese

Il camion avrebbe travolto l'ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini portando alla morte dell'autista e una volontaria della pubblica assistenza, studentessa universitaria e un paziente trasportato.

L'incidente si è verificato lo scorso martedì 5 agosto sull'autostrada A1 tra Arezzo e Valdarno, con alla guida un'autista savonese 58enne.

Appena ha saputo della morte del 56enne Gianni Trappolini, la 23enne Giulia Santoni e il 75enne Franco Lovari, l'uomo ricoverato all'ospedale dove verrà operato all'anca pare abbia avuto un malore.

La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo indagandolo per omicidio stradale plurimo e lesioni colpose.

Il Pubblico Ministero Francesca Eva e la procuratrice Gianfederica Dito, hanno già disposto una serie di accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità.

È stata inoltre disposta una perizia tecnica per la ricostruzione dettagliata del sinistro con i veicoli che sono stati posti sotto sequestro.

L'incidente ha visto coinvolti anche un camper, tre auto, un altro camion e un pullman. In totale 15 i feriti.