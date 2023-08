Albenga, a Sagralea una mostra fotografica per non dimenticare gli orrori della guerra

Una mostra fotografica per non dimenticare gli orrori della guerra e dire no a tutti i conflitti del mondo: dal 15 al 19 agosto è visitabile nell’ambito della sagra Sagralea, a Salea d’Albenga, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e Anpi, entrambi di Imperia, Anpi Ceriale e Associazione Culturale Fischia il vento.

L’esposizione, curata da Pino Fragalà, documenta la Resistenza nella 1^ Zona Liguria e già lo scorso anno, nella medesima occasione, aveva registrato una grande affluenza di visitatori, “giovani in particolare – spiega Dino Morando, presidente Anpi Ceriale – a cui rivolgiamo in particolare la nostra attività divulgativa volta a far conoscere i dettagli della storia e i valori della nostra Resistenza”.

Un’attività costante quella di Dino Morando e del suo gruppo di volontari, che ricorda anche il recentissimo successo dell’evento storico “Pastasciutta Antifascista” di Casa Cervi, che si è tenuto lo scorso 25 luglio in occasione dell’80esimo anniversario della caduta del fascismo i Italia, a cui l'Anpi "Felice Cascione" di Ceriale aderisce da oltre un decennio come socio ordinario dell'Istituto Alcide Cervi di Gattatico. Ospite della serata è stato Gelindo Cervi, figlio di Gelindo, nato dopo la morte del padre. Nell’occasione, ha ricevuto in dono una preziosa fotografia del nonno Cervi, scattata nel 1963, sessant’anni fa, a Montegrande (Imperia). “Gelindo ci ha promesso che farà il possibile per essere con noi la prima domenica di settembre, insieme a tutti noi di Anpi Ceriale, a Montegrande”, ha anticipato Morando.

Le iniziative per Anpi Ceriale non si fermano: in collaborazione con la Biblioteca-Archivio Emilio Sereni, che ha sede al Museo Cervi, c’è in programma, per l’anno accademico che sta per cominciare, un progetto di divulgazione che si svilupperà negli Istituti Agrari del ponente ligure, in collaborazione con la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) di Albenga. “Sono tutte occasioni per avvicinare i giovani in particolare, che potranno tesserarsi, a cui un giorno passeremo il testimone. È fondamentale portare avanti la memoria di ciò che è avvenuto, perché non si ripetano gli stessi errori e orrori”, conclude Morando.