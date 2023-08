Paky Live in esclusiva in Liguria: il cantante si esibirà ad Arma di Taggia giovedì 31 agosto

Giovedì 31 Agosto, al lido Sabbie D’Oro, l’organizzazione “Student Village” presenterà in esclusiva regionale “Paky”, uno dei rapper più famosi del panorama nazionale.

Vincenzo Mattera, in arte Paky, nasce a Rozzano in provincia di Milano e inaugura la sua carriera nel 2019 ricevendo subito il disco di platino con il suo singolo “Rozzi”. Tra il 2020 e il 2021 i suoi brani raggiungono le vette delle classifiche e vengono lanciate varie collaborazioni con artisti come Sfera Ebbasta, Guè Pecheno e Marracash, sfornando numerose hit tra cui La Bella Vita, Auto Tedesca e Blauer.

A presentare l’evento sarà Student Village, organizzazione ligure che organizza serate per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su in tutta la riviera di ponente e non solo, che lo scorso Luglio ha organizzato un evento simile con Diss Gatcha e Kid Yugi proprio al Sabbie D’Oro Beach.

L’evento inizierà alle ore 22.00 e proseguirà fino alle 04.00, oltre all’esibizione dell’artista si terrà un vero e proprio party con dj set e spettacolo.

I ticket sono limitati e possono essere acquistati online a partire da 25€ a persona con la possibilità di saltare la coda, il prezzo aumenta in base alla disponibilità, l’organizzazione consiglia di affrettarsi prima di raggiungere il “tutto esaurito”.

Per tutte le informazioni è possibile entrare sulla piattaforma xceed.me oppure contattare l’infoline

Ticket: bit.ly/Student-village-Paky

Info: +39 3342620166 (anche su whatsapp)