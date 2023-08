Festa di fine estate e mercatino vintage al Centro d'Ascolto Caritas di Finale

Venerdì 25 agosto dalle 18 alle 21 il Centro d’Ascolto Caritas La Nassa (in Salita del Grillo 2 a Finale Ligure) ha in programma un secondo appuntamento per il mercatino vintage solidale, dopo il successo della prima edizione avvenuta lo scorso aprile. Una giornata all’insegna dell’animazione di comunità, rivolta a tutti gli ospiti del Centro, nonché a volontari, operatori, istituzioni e cittadini locali.

Anche questa volta i ragazzi del progetto calicese Sfuso Diffuso hanno selezionato per l’occasione capi e oggetti tra le eccedenze del Guardaroba Solidale.

Sarà possibile portare a casa i propri pezzi preferiti con il contributo di una piccola offerta: tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto ad una missione interna del Centro d’Ascolto. Previsti anche due laboratori di riuso creativo a cui i partecipanti potranno prendere parte durante l’evento, buona musica e un piccolo aperitivo per godere della serata in compagnia.

L’ingresso è a offerta libera; per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero: 3276170443