Caccia ai rifiuti marini: il 22 agosto ad Albisola l’azione di pulizia

Martedì 22 agosto ad Albisola Superiore, due appuntamenti aperti a tutti:

Ore 8.30 PROTEGGIAMO IL MARE: IN SPIAGGIA SENZA FILTRI Pulizia della spiaggia dai mozziconi di sigaretta a cura di Assonautica. Ritrovo: presso la spiaggia libera nei pressi del chiosco “La Cupola”. La cittadinanza è invitata.

Ore 20.45 STREET ORIENTEERING “A CACCIA DI…RIFIUTI MARINI” a cura del CEA Riviera del Beigua.

Ritrovo: Piazza della Scacchiera. Prenotazione gradita. Verranno premiate le prime tre squadre vincitrici.

Un’originale caccia al tesoro per divertirsi all’aria aperta: cammina, orientati, scopri curiosità per ridurre l’utilizzo di plastica monouso e contrastare il problema dei rifiuti marini e vinci premi. L’attività è ideale per famiglie. Si può partecipare in squadre, composte da non più di 4 persone. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

La partecipazione alle iniziative è gratuita e ognuno riceverà un piccolo gadget ecologico.

L’evento costituisce il secondo appuntamento della campagna informativa sul Marine litter a cura del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, un evento diffuso sul territorio dei Comuni di Albisola Superiore, Vado Ligure e Spotorno, realizzato in sinergia con le Amministrazioni e la preziosa partecipazione e collaborazione di Assonautica Provinciale di Savona, Centro Nautico Vadese e A.S.D. Olimpia Sub.

La campagna prevede una serie di appuntamenti dedicati alla pulizia delle spiagge dai mozziconi di sigaretta e di animazioni serali per scoprire, divertendosi, curiosità per ridurre l'utilizzo di plastica monouso e contrastare il problema dei rifiuti marini.