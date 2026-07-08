Savona, prosegue la rassegna "Cartoline da Milena Milani" con l'incontro "Un amore incondizionato per l’arte. Ricordi e testimonianze"

Prosegue la rassegna "Cartoline da Milena Milani", ideata e curata da Michela Savaia, vicepresidente della Fondazione Museo d'Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo. Il quarto appuntamento è in programma venerdì 10 luglio, dalle 17.30 alle 18.30, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Civica di Savona – Palazzo Gavotti, con l'incontro dal titolo "Un amore incondizionato per l'arte. Ricordi e testimonianze", dedicato all'anniversario della morte dell'artista.

La collezione, oggi ospitata nelle sale della Pinacoteca Civica, è stata donata da Milena Milani alla città di Savona nel 2003 contestualmente alla costituzione da parte della stessa artista della Fondazione Museo d'Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo, la Fondazione che promuove la valorizzazione anche attraverso la rassegna “Cartoline da Milena Milani”.

"Savona ricorda Milena Milani con affetto e riconoscenza, consapevole del valore straordinario dell’eredità artistica e culturale che ha lasciato alla nostra città. Grazie a questa rassegna manteniamo viva la memoria e, allo stesso tempo, facciamo conoscere la figura di Milani alle nuove generazioni. In questo percorso si inserisce anche il video introduttivo alla collezione ‘Milena Milani: un ritratto’, un progetto che il Comune di Savona ha fortemente voluto sostenere con il proprio contributo; ricordare Milena significa continuare a raccontare una parte importante della storia culturale di Savona e valorizzare un patrimonio che appartiene a tutta la comunità", commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro.

Nel quarto appuntamento della rassegna interverranno: Silvio Riolfo Marengo, Presidente della Fondazione MMCC; Michela Savaia, Vicepresidente della Fondazione MMCC; Valentina Frascarolo, Direttrice dei Musei Civici di Savona; Giovanna Riolfo Pessano, Docente e scrittrice.

Nel corso dell'incontro sarà inoltre presentato in anteprima dalla Direttrice dei Musei Civici di Savona Valentina Frascarolo, il video introduttivo alla collezione "Milena Milani: un ritratto". Seguirà una lettura a cura di Giovanna Riolfo Pessano. In conclusione è prevista la visita all'esposizione "Le opere di Milena Milani", allestita presso lo Spazio MMCC in Piazza Chabrol a Savona, che per l’occasione è integrata con nuove opere dell’artista.

"Ricordare Milena significa per me ricordare quindici anni di una collaborazione che è diventata una vocazione professionale, una grande amicizia e una scelta di vita. Dal primo momento in cui ci siamo conosciute, Milena mi ha dato fiducia e in quindici giorni mi ha fatto fare la mia prima mostra nello Spazio Cultura che lei curava a Cortina d'Ampezzo. Da allora ho capito di avere incontrato un'artista e una donna straordinaria, che sarebbe diventata mia maestra di vita e ispiratrice di tutta la mia carriera artistica. Le sue critiche a volte graffianti e i suoi incoraggiamenti sono stati preziosi per me, come lo sono stati per quei giovani artisti che Milena aiutava ad emergere con generosità e dedizione. Cosa mi manca di più oggi di Milena? Il suo sguardo, la sua sincerità e la sua pazzia", aggiunge il Vicepresidente della Fondazione MMCC, Michela Savaia.

La rassegna, articolata in sette appuntamenti distribuiti nel corso dell'anno, si propone di valorizzare in modo continuativo l'eredità culturale di Milena Milani, figura centrale del Novecento profondamente legata alla città di Savona, creando occasioni di dialogo tra arti visive, scrittura e memoria. L'evento prevede, inoltre, un’iniziativa di fidelizzazione del pubblico: i partecipanti potranno collezionare cartoline con il francobollo dedicato a Milena Milani e, al raggiungimento di cinque presenze, ricevere in omaggio un catalogo della Fondazione museo d'arte contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo. Il francobollo con il ritratto solarizzato dell’artista, ideato da Punto a capo che cura l’immagine della rassegna, diventa così simbolo e strumento di diffusione del progetto culturale.

La rassegna "Cartoline da Milena Milani" è promossa dalla Fondazione museo d'arte contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Savona, della Pinacoteca Civica di Savona e della Fondazione De Mari, con il contributo di Quidam e Coop Liguria.