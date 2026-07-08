Ceriale, Angela Simone presenta il volume "Emotional Paper Jewel 2004 | 2024"

Un viaggio che spazia dall’arte alla creatività e alla sostenibilità attraverso il gioiello contemporaneo. È questo il filo conduttore dell'incontro con l'autrice Angela Simone, in programma giovedì 9 luglio alle 18 nella Sala Polivalente Francesco Fizzotti di Ceriale, nell'ambito delle iniziative promosse dalla Biblioteca Civica "Agostino Sasso".

L'appuntamento, organizzato dall'associazione #Cosavuoichetilegga? APS, vedrà la presentazione del volume "Emotional Paper Jewel 2004 | 2024", con la conduzione di Tiziana Minacapilli.

Graphic designer e artista, Angela Simone si dedica dal 2003 alla creazione di gioielli di carta dal linguaggio contemporaneo, affermandosi nel tempo come una delle principali esponenti italiane di questa particolare forma d'arte e conquistando un riconoscimento internazionale.

Il volume, curato dalla storica del gioiello Bianca Cappello, racconta vent'anni di ricerca artistica attraverso gli “Emotional Paper Jewelry", opere nate dall'incontro tra meditazione interiore, filosofia del colore e della forma, sostenibilità e rispetto della natura. Un percorso che accompagna il lettore alla scoperta delle sorprendenti potenzialità espressive del cartoncino ondulato e della pasta di cellulosa.

Il libro è arricchito dai contributi di numerosi artisti, studiosi, intellettuali e protagonisti del mondo della carta, offrendo uno sguardo multidisciplinare su un progetto che coniuga arte, design e sensibilità ambientale.

Nel corso dell'incontro sarà possibile acquistare il volume. Per ogni copia acquistata, Angela Simone donerà ai partecipanti un paio di orecchini realizzati personalmente dall'artista.

L'iniziativa è a ingresso libero ed è aperta a tutta la cittadinanza.