Incendio tra Borghetto e Toirano: arrivati anche i Canadair (FOTO e VIDEO)

Sono arrivati due Canadair, che si aggiungono ai due elicotteri già operativi sul vasto incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi tra Toirano e Borghetto, in una zona molto boscata e quasi da nessuna parte raggiungibile con mezzi di terra.

A causa del vento, con raffiche a tratti particolarmente forti, l’incendio si sta muovendo dall’entroterra di Borghetto, in una zona in prossimità di una cava, sopra il vecchio cimitero, in direzione di Ceriale, precisamente verso la strada panoramica in frazione Peagna.

Solo un’abitazione può essere interessata, ma i due abitanti hanno lasciato la casa spontaneamente per la situazione preoccupante.

Stanno operando sul posto 23 unità Vigili del fuoco, di cui 8 volontari, e 28 unità di volontari Aib della Protezione civile, provenienti da diverse località, oltre ai due elicotteri, decollati da Genova e Imperia, e i due Canadair arrivati poco prima delle 18.

L’intervento dei canadair è stato valutato a fondo tra le 16.30 e le 17.30 in quanto era necessario disattivare una linea elettrica molto importante. È stato infine deciso di disattivarla e far intervenire i due mezzi aerei in quanto la particolarità della morfologia del territorio non permette, purtroppo, nessun altro tipo di attività di spegnimento.

Nelle vicinanze del cimitero nuovo di Borghetto S. Spirito è stato istituito il posto di comando avanzato, come punto di raccolta per i volontari e tutte le forze presenti.

IN AGGIORNAMENTO