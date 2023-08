Incendio tra Borghetto e Toirano, il sindaco Canepa: "Siamo ottimisti, decisivo l'intervento dei Canadair" (VIDEO)

"Ogni volta che brucia un bosco è una pugnalata per ciascuno di noi, ma soprattutto quando ci tocca da vicino e siamo preoccupati per il nostro bosco e la nostra montagna - ha dichiarato Canepa - La macchina operativa, al di là di alcune cose che ho già letto sui social da parte di persone che non hanno cognizione di quello che succede, si è mossa con rapidità e nell'immediatezza eravamo già sul posto. La zona è abbastanza impervia e quindi raggiungerla non è stato facile, e soprattutto all'inizio le condizioni meteo non erano delle migliori con vento forte e mare increspato che non consentivano di fare di più".