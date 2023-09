Borghetto S. Spirito, addio al 49enne Stefano Anteghini

La comunità di Borghetto Santo Spirito piange la scomparsa, all'età di 49 anni, di Stefano Anteghini.

Volto noto in paese per la sua attività di idraulico, lascia la moglie Sabrina, i figli Sophia, Tiziano e Lucia, la mamma Lina oltre ai parenti tutti.

Al cordoglio si è unisce anche il sindaco Giancarlo Canepa: "L’amministrazione comunale si unisce al dolore dei familiari per la triste e prematura scomparsa del caro Stefano Anteghini - dichiara il primo cittadino - Una persona ben voluta da tutti, sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Durante il periodo della pandemia si era distinto per numerose iniziative in favore delle persone in difficoltà".

Anche Franca Mattiauda, sindaco di Bardineto, paese al quale Stefano Anteghini era legato, ha voluto esprimere parole di vicinanza alla famiglia: "A nome mio personale e della comunità Bardinetese porgo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Anteghini per la perdita del caro Stefano. Alla mamma Lina, alla moglie Sabrina e ai figli Sophia, Tiziano e Lucia giunga il nostro grande abbraccio. Che la terra Ti sia lieve Stefano, riposa in pace".

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 31 agosto, alle ore 15.00 nella Parrocchia Santuario di S. Antonio a Borghetto Santo Spirito.