Savona, la giunta stanzia 1,1 milione di euro per la manutenzione degli edifici comunali

La giunta Russo ha approvato la delibera sulla manutenzione ordinaria degli edifici comunali. Nei prossimi due anni l'amministrazione prevede una spesa di 1,1 milione di euro suddivisa su 550.000 euro per il 2024 e altrettanti per il 2025. “

La delibera passata in giunta riguarda i numerosi edifici comunali, come scuole e palestre – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – La somma dedicata a questa voce è una stima che prevede interventi di 550.000 euro il prossimo anno e altri 550.000 per il 2025".

"Si tratta di una stima per interventi previsti sui nostri immobili - conclude Parodi - e se dovessero essere necessarie altre risorse cercheremo di trovarle nel bilancio. Questa delibera ci permette di proseguire nell'iter per indire la gara e fare sì che da gennaio si possano già spendere le somme previste”.