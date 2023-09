Rigassificatore, la Cub si schiera con l'I.C. Quiliano: "Una scuola che fa il suo mestiere infastidisce chi ritiene che le menti pensanti vadano arginate"

Si apre con queste parole la nota stampa firmata dalla Cub avente come tema il progetto del rigassificatore a Vado Ligure e le relative prese di posizione, in particolare quella ormai nota dell’Istituto Comprensivo di Quiliano.

" La CUB (Confederazione Unitaria di Base) condivide la posizione espressa dall’Istituto Comprensivo di Quiliano per la delibera adottata. Esprime solidarietà a tutto il corpo docente e alla dirigente per aver assunto una posizione chiara e coraggiosa, dimostrando ancora una volta che la vera democrazia la si declina in modo costituzionale anche esprimendo opinioni e posizioni critiche. Declinando ancora una volta lo spirito primario della scuola, cioè quello formativo, basato sulla discussione, sul ragionamento, sul diritto costituzionalmente riconosciuto di libera espressione delle idee e posizioni ".

" Evidentemente una scuola che fa il suo mestiere, che forma, che mette in condizioni i propri alunni di discutere, ragionare infastidisce chi ritiene che le menti pensanti vadano ‘arginate’ e siano un problema per una società basata sull’efficientismo, sul profitto nonché sull’accettazione acritica dei dogmi imposti per decreto - prosegue la nota - Le minacce di ritorsione e di differimento del collegio docenti alle autorità scolastiche, evidenziano il modello di scuola a cui si vuole tendere. Un modello piegato, supino e obbediente alle esigenze del mercato. Auspichiamo che sulla scia di quanto fatto dall’Istituto Comprensivo di Quiliano, si muovano anche altre realtà scolastiche. La vera democrazia è confronto, discussione, ragionamento, libertà di esprimere anche il proprio dissenso… Altra cosa rispetto alle 'Grida Manzoniane', ai diktat, alle minacce di ritorsione, all’accettazione fideistica di ciò che viene sbandierato per scienza e per progress o".

" La CUB esprime la propria contrarietà rispetto al progetto rigassificatore e annuncia il proprio impegno nei comitati che stanno sorgendo in provincia dando il pieno appoggio alle iniziative che saranno intraprese per fermare un’opera tanto dispendiosa quanto dannosa sul piano economico, occupazionale, di salute pubblica e ambientale (non dimentichiamo che si tratta sempre di consumi di risorse fossili), introdotta e perseguita in conformità alle scellerate scelte politiche economiche e strategiche legate ai fondi del PNNR, per l’accaparramento dei quali, non si esita a mettere in ginocchio il tessuto economico sociale e produttivo di un’intera nazione, non solo quello ligure ".

"Dal governo Conte 1, Conte 2, si è registrata una accelerazione significativa nella modifica di tali processi, ultimo intervento in ordine di tempo, è quello operato dal governo 'dei migliori', dal governo Draghi, che sveltisce l’iter autorizzativo e svincola le opere considerate urgenti e strategiche dalle normative su VIA e VAS, poiché legate ai fondi del PNRR e Recovery Fund. 'In luogo di tali disposizioni viene previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, come individuati nell’allegato I-bis, e le opere connesse a tali interventi costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti'. questi decreti semplificazioni qualcuno li ha votati, quindi quando il presidente Toti nella riunione con i sindaci direttamente coinvolti dice, come riferisce il sindaco Russo, 'Siamo qui per parlare solo di compensazioni e null’altro, poiché questo progetto ha da farsi' dice solo un pezzo di verità, affermando che non c’è altro spazio".

"L’opera è strategica per il Paese ed è inglobata nelle opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti; quindi le osservazioni tecniche, per quanto puntuali e scientifiche, verranno considerate carta straccia. Ai cittadini, alle associazioni, alle forze politiche e sociali, rimane però il diritto di mobilitazione per fermare opere tanto dannose quanto inutili. La Cub sarà, come sempre, parte attiva di questi momenti" concludono dalla Confederazione Unitaria di Base.