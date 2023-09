Albenga, sui profughi il Consiglio comunale si spacca: minoranza in piazza, maggioranza in sala consiliare (FOTO)

Ha fatto l’appello davanti al palco in piazza San Michele, ma non c’era il numero legale e, in prima convocazione alle 20.30 di martedì 5 settembre, il Consiglio comunale ad Albenga non ha potuto avere luogo. Ha proseguito per la sua strada, lo aveva detto e lo ha fatto il presidente del consiglio comunale Diego Distilo, che aveva convocato il Consiglio comunale straordinario “sotto le stelle” per dibattere il tema dei profughi e del centro di prima accoglienza allestito all’ex Anfi, per dare modo alla cittadinanza di partecipare in presenza.

Ma i presenti, in piazza San Michele, erano solo gli esponenti della minoranza, ad eccezione di Riccardo Minucci, che già nel pomeriggio aveva annunciato la sua astensione: Diego Distilo, Cristina Porro, Gerolamo Calleri, Roberto Tomatis ed Eraldo Ciangherotti. Assente tutta la maggioranza. Assente, ma presente, a pochi metri, diciamo, perché sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza erano seduti, ognuno al proprio posto, in sala consiliare, come di consueto. Un Consiglio spaccato, quindi, nella Città delle Torri.