Rigassificatore, la Provincia pensa a un documento da portare in Consiglio: "Sia centrale la concertazione col territorio"

Il presidente Olivieri: "Per Quiliano un ulteriore incontro, mio contatto con la Struttura Commissariale è costante"

Approntare un documento, anche da porre all'attenzione del Consiglio Provinciale, in cui si sottolinei la centralità della concertazione tra Struttura Commissariale per il nuovo rigassificatore e amministrazioni del territorio. E' questa la proposta avanzata dal numero uno della Provincia, Pierangelo Olivieri, nell'incontro operativo tenutosi stamani a Palazzo Nervi coi consiglieri provinciali, durante il quale si è fatto il punto con la condivisione da parte del presidente delle attività che si stanno svolgendo e che proseguiranno anche nelle prossime settimane. "Da subito ho condiviso un'azione attiva della Provincia e sicuramente di supporto alle posizioni dei singoli Comuni, ferma l’azione diretta che in prima battuta dagli stessi viene gestita per le tematiche specifiche" sottolinea Olivieri. "Ho un contatto continuo con la Struttura Commissariale - specifica - in particolare operativamente con il direttore, il dottor Nicola Poggi, dal quale ho appreso che per Quiliano è stato rifissato un ulteriore incontro e con il quale sto condividendo la definizione di ulteriori attività, sia informative che di gestione". Tra queste, come detto, quella del testo da votare in seduta consiliare: "Ho proposto, riservandoci di valutare di farne oggetto anche di una delibera consiliare, un documento in cui si evidenzi la centralità della concertazione con il territorio con ulteriori incontri operativi, sia con le Amministrazioni sia con le diverse categorie e soggetti interessati, nonché la definizione e il ragionamento su alcune delle priorità che possono essere oggetto di approfondimenti, sia considerata la specifica porzione del comprensorio provinciale interessato, sia per quella comprensoriale complessiva". Per Olivieri è quindi "necessaria la prosecuzione dell'attività e dell'impegno da parte della Provincia dal punto di vista della concertazione e della valutazione di portare un punto all'ordine del giorno di un prossimo consiglio provinciale".

