Varazze, il sindaco Pierfederici difende a spada tratta l'assessore Calcagno: "Per lei accuse folli e strumentali"

"Giudicare una donna stanca con una superficialità tale che si pareggia solo con la strumentalizzazione politica - continua -, ancor di più dopo una stagione che ha visto una presenza costante e continua da parte dell'assessore Calcagno nel programma degli eventi culturali, rasenta la più becera delle esternalizzazioni. Probabilmente i consiglieri di minoranza non conoscono l'impegno profuso dall'assessore e da tutta la Amministrazione, nel svolgere al meglio il compito che la Città ci ha attribuito. Sicuramente un'occasione per non fare brutta figura è stata persa".