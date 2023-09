"Necessario fondare una scuola privata", l'assessore all'istruzione di Varazze nel mirino della minoranza: "Affermazione grave di una ex maestra elementare"

L'assessore alla istruzione scolastica e alla cultura del comune di Varazze in un commento sui social auspica alla fondazione di una scuola privata e non mancano gli attacchi della minoranza.

"In riferimento ai post pubblicati ieri su Facebook dove l’assessore all’istruzione scolastica e alla cultura, signora Mariangela Calcagno, ipotizza la necessità di 'fondare una scuola privata' pare evidente che la stessa non ha alcuna fiducia nella scuola pubblica, certo in difficoltà su vari fronti, ma anziché fattivamente impegnarsi nel suo ruolo di amministratore per arginare almeno localmente i possibili disagi, altra via non trova che affidarsi al privato - dicono da Varazze Domani - L’affermazione risulta particolarmente grave anche per il fatto che l’assessore in questione è una ex maestra elementare, e quindi dovrebbe riconoscere alla scuola pubblica la sua imprescindibile e inalienabile funzione educativa".

"Riteniamo pertanto di valutare da parte del nostro gruppo una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Calcagno, ormai evidentemente troppo stanca e sfiduciata per ricoprire un incarico tanto importante per la nostra città - conclude l'opposizione varazzina - Per contrario riteniamo che sarebbe auspicabile aumentare gli investimenti e il sostegno economico da parte dell'amministrazione alla nostra istituzione scolastica".