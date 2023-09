Millesimo, nuovo campo da calcio in erba sintetica: sabato 9 settembre il taglio del nastro

Millesimo inaugura il nuovo campo da calcio in erba sintetica. Il taglio del nastro si terrà sabato 9 settembre.

L'intervento di restyling, finanziato grazie al bando Sport e Periferie, si è concentrato anche sull'illuminazione, mediante l'installazione di luci a led in sostituzione dei proiettori alogeni, nonché lo spostamento delle tribune sul lato opposto del rettangolo da gioco, in una posizione più consona rispetto all'abbagliamento solare.

"Siamo felici e orgogliosi di inaugurare il nuovo campo in manto sintetico - spiegano dall'Asd Millesimo - Sarà una giornata emozionante che inizierà alle ore 16 e terminerà in tarda serata. Alle ore 19, inoltre, ci sarà il Memorial dell'indimenticato nostro mister Edy Amendola. Al termine della giornata cibo e festa presso gli stand del campo sportivo dove concludere al meglio questa storica giornata".

"Un progetto importante per la nostra comunità, che già in questo primo lotto di lavori, ha evidenziato la proficua sinergia e unità di intenti tra il comune, l'Asd Millesimo Calcio e l'Asd Skate Revolution e che al suo termine non riguarderà solo il calcio, ma anche l'area dedicata al pattinaggio e al tennis, incentivando ulteriormente la promozione dei valori fondativi dello sport e della gioventù quali il rispetto, la promozione sociale e la condivisione", aggiungono dall'amministrazione comunale.