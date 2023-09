Esordio ad Albenga per l'associazione "Il 25 Aprile". Il presidente Vio: "Impegno entusiasmante e ricco di stimoli"

Ottimo esordio ieri sera per “Il 25 Aprile” all’Auditorium San Carlo di Albenga dove si è presentata l'associazione che si occuperà del “Museo della Resistenza” ingauno, luogo naturalmente preposto a conservare e fare memoria di quello che accadde 80 anni fa.

Il presidente Mariangelo Vio, visibilmente soddisfatto, ribadisce quanto sia importante la memoria della storia, la partecipazione per la democrazia, afferma che con le associazioni che compongono “Il 25 Aprile” continuerà l’opera divulgativa non solo tra la cittadinanza ma anche nelle scuole.

Il docufilm “Le Pietre parlanti” prodotto dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Savona, proiettato ieri sera in anteprima alla presenza del presidente dell’Istituto Mauro Righello e della dottoressa Anna Traverso che ne ha curato la storicità, ricorda la storia di sei donne partigiane della zona e verrà riproposto nelle scuole, per far comprendere l’importanza delle figure femminili che hanno contribuito a fare la storia e alla liberazione dell’Italia.

“Abbiamo ricordato anche le donne dell’assemblea costituente - continua Mariangelo Vio, - ricordando quanto ancora sia lontana, anche alla luce dei fatti di attualità, la parità di genere in Italia. Sarà un impegno nuovo che ci entusiasma e il vedere l’interesse che ancora c’è nei confronti di questi argomenti, ci da ulteriore stimoli”.

“La sede provvisoria che ci è stata momentaneamente affidata, nell’ex asilo Ester Siccardi, in attesa della sede definitiva attualmente in fase di ristrutturazione, ci darà lo spazio e la possibilità di nuove iniziative - aggiunge Vio - A breve quindi proporremo un calendario di eventi che daranno ulteriormente modo alla cittadinanza del comprensorio di conoscerci e a conoscere”.

Anche il Sindaco Riccardo Tomatis ha plaudito alla nascita della nuova Associazionee si è reso disponibile a collaborare per la nascita del nuovo Museo.