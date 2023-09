Savona, elenco delle manifestazioni straordinarie 2024, i termini scadono il 15 settembre

Scade il 15 settembre il termine per presentare la comunicazione per l'inserimento nell'Elenco delle manifestazioni commerciali straordinarie. Il Comune ricorda che per la presentazione del progetto dovrà essere utilizzata la modulistica con allegata la documentazione indicata valida per la valutazione del progetto medesimo.

La valutazione verrà effettuata in base a criteri stabiliti da una delibera di giunta dello scorso anno, che ha fissato i requisiti delle manifestazioni straordinarie. Gli organizzatori (società, consorzi, associazioni, enti, ecc,) devono essere iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente o nel Registro delle Imprese, se si tratta di attività imprenditoriale o nel Rea se si tratta di associazioni senza scopo di lucro.

L'oggetto sociale deve contenere la possibilità ad organizzare eventi, fiere e manifestazioni commerciali.Il regolamento era stato rifatto anno scorso con criteri e punteggi che valorizzano e premiano la tematicità delle manifestazioni, lo svolgimento nei quartieri e il coinvolgimento delle realtà del territorio.